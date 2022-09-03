1.Lig puan durumu 3 Eylül Cumartesi | 1.Lig günün sonuçları
1.Lig’de 4.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler cumartesi günü oynanan maçlar ve sonuçlarını merak ediyor. Peki, 1.Lig’de kim lider?
1.Lig’de heyecan devam ediyor. Cumartesi gecesinin kapanış maçında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 9 kişi kalan Malatyaspor’u 4-0 mağlup etti. Peki, ligde kim lider oldu?
1.Lig puan durumu 3 Eylül Cumartesi | 1.Lig günün sonuçları
Göztepe-Gençlerbirliği: 0-0
Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0
Tuzlaspor-Erzurumspor Fk: 4-1
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4
4 Eylül Pazar
16.30 Pendikspor-Boluspor
16.30 Ankara Keçiörengücü -Sakaryaspor
20.00 Adanaspor-Altay
20.00 Denizlispor- Bandırmaspor
5 Eylül Pazartesi
20.00 Samsunspor-Manisa Fk