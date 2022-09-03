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Spor 1.Lig puan durumu 3 Eylül Cumartesi | 1.Lig günün sonuçları
Spor

1.Lig puan durumu 3 Eylül Cumartesi | 1.Lig günün sonuçları

1.Lig’de 4.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler cumartesi günü oynanan maçlar ve sonuçlarını merak ediyor. Peki, 1.Lig’de kim lider?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 22:11:00 -
1.Lig puan durumu 3 Eylül Cumartesi | 1.Lig günün sonuçları

1.Lig’de heyecan devam ediyor. Cumartesi gecesinin kapanış maçında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 9 kişi kalan Malatyaspor’u 4-0 mağlup etti. Peki, ligde kim lider oldu?

1.Lig puan durumu 3 Eylül Cumartesi | 1.Lig günün sonuçları

Göztepe-Gençlerbirliği:               0-0

Bodrumspor-Eyüpspor:               3-0

Tuzlaspor-Erzurumspor Fk:         4-1

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4

4 Eylül Pazar

16.30 Pendikspor-Boluspor

16.30 Ankara Keçiörengücü        -Sakaryaspor

20.00 Adanaspor-Altay

20.00 Denizlispor- Bandırmaspor

5 Eylül Pazartesi

20.00 Samsunspor-Manisa Fk

Yeni Malatya-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Yeni Malatya-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Spor

Yeni Malatya-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

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