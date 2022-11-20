1.Lig puan durumu 20 Kasım Pazar güncel
1.Lig’de lider kim oldu? 2022 Dünya Kupası sebebiyle 1.Lig maçlarına ara verilmedi. TFF 1.Lig’de heyecan 14.hafta maçlarıyla devam etti. Peki, 14.hafta maçları tamamlandı mı? 1.Lig maç sonuçları:
1.Lig’i yakından takip edenler 14.hafta sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, haftanın sonuçları:
1.Lig puan durumu 20 Kasım Pazar güncel
Yeni Malatyaspor-Pendikspor: 0-3
Manisa Fk-Erzurumspor:0-0
Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: 2-0
Adanaspor-Altınordu: 2-1
Bodrumspor-Tuzlaspor: 1-2
Eyüpspor-Göztepe: 1-0
Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: 1-0
Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-2
21 Kasım Pazartesi
20.00 Altay-Gençlerbirliği