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Spor 1.Lig puan durumu 14 Ekim Cuma
Spor

1.Lig puan durumu 14 Ekim Cuma

1.Lig’de 9.hafta Boluspor-Denizlispor maçıyla başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim? 1.Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-14 23:26:00 -
1.Lig puan durumu 14 Ekim Cuma

TFF 1.Lig’i yakından takip edenler yeni haftada hangi maçların oynanacağını, güncel puan durumunu araştırıyor. Peki, Boluspor Denizlispor maçı ne oldu?

1.Lig puan durumu 14 Ekim Cuma

20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor:            3-0

15 Ekim Cumartesi

13.30 Manisa FK-Altay

16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor

16 Ekim Pazar

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor

13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor

16.00 Göztepe-Tuzlaspor

19.00 Sakaryaspor-Adanaspor

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