1.Lig puan durumu 14 Ekim Cuma
1.Lig’de 9.hafta Boluspor-Denizlispor maçıyla başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim? 1.Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
TFF 1.Lig’i yakından takip edenler yeni haftada hangi maçların oynanacağını, güncel puan durumunu araştırıyor. Peki, Boluspor Denizlispor maçı ne oldu?
1.Lig puan durumu 14 Ekim Cuma
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor: 3-0
15 Ekim Cumartesi
13.30 Manisa FK-Altay
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor
16 Ekim Pazar
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor
13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor
16.00 Göztepe-Tuzlaspor
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor