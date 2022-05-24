1.Lig 38.hafta maçlarıyla tamamlandı. Sezonun normal süresini ilk iki sırada bitiren Ankaragücü ve Ümraniyespor adını Süper Lig'e yazdırdı. Futbolseverler ise üçüncü takımın ne zaman belli olacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig'e çıkacak 3.takım ne zaman belli olur?

1.Lig play-off maçları ne zaman? Süper Lig'e çıkan takımlar:

Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor play-offlarda mücadele edecek. Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor arasındaki yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü İstanbul ve Erzurum'da, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü Balıkesir ve İstanbul'da yapılacak.

Bu turda rakiplerini mağlup edecek ekipler 2 Haziran Perşembe günü tarafsız sahada tek maç usulü oynanacak maçta Süper Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

25 Mayıs Çarşamba

18.30 BB Erzurumspor-İstanbulspor TRT Spor, beIN Max 1

21.00 Eyüpspor-Bandırmaspor TRT Spor, beIN Max 1

29 Mayıs Pazar

15.30 Bandırmaspor-Eyüpspor TRT Spor, beIN Max 1

18.00 İstanbulspor-BB Erzurumspor TRT Spor, beIN Max 1