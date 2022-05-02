1.Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? 1.Lig play-off eşleşmeleri:
1.Lig'de Ankaragücü ve Ümraniyespor bitime üç hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Futbolseverler ise Süper Lig'e yükselecek olan üçüncü takımın belirleneceği play-off maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, play-offlar ne zaman oynanacak? 1.Lig'de normal sezon bitti mi?
1.Lig’de bitime üç hafta kala iki takım Süper Lig’e yükselmeye başardı. Süper Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği play-offların ne zaman oynanacağı merak ediliyor.
1.Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? 1.Lig play-off eşleşmeleri:
Süper Lig’e yükselecek olan üçüncü takım play-off maçları sonunda belli olacak. Ligin normal süresini 3., 4.,5. ve 6.sırada tamamlayan ekipler arasında oynanacak. 1.Lig’de 35.hafta maçları tamamlandı. 35.hafta sonunda Ankaragücü ve Ümraniyespor, Süper Lig’e yükseldi. Ligde normal sezon 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Ligde İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off oynamayı garantiledi. Son 3 hafta öncesinde 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 51 puanlı Eyüpspor'un play-off için avantajlı durumda bulunuyor. Bu 2 takımı takip eden 47 puanlı Yılport Samsunspor ile 46'şar puana sahip Tuzlaspor ile maç fazlası bulunan Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu 2021 - 2022 Sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi.
Spor Toto 1. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba
Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar
Final: 2 Haziran Perşembe
TFF 2. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Salı
Final: 29 Mayıs Pazar
TFF 3. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba
Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs
1.Lig 36.hafta
8 Mayıs Pazar
16.00 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor
16.00 Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor
16.00 Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor
16.00 Kocaelispor-Altınordu
16.00 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK
16.00 İstanbulspor-Adanaspor
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor