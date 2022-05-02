1.Lig’de bitime üç hafta kala iki takım Süper Lig’e yükselmeye başardı. Süper Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği play-offların ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

1.Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? 1.Lig play-off eşleşmeleri:

Süper Lig’e yükselecek olan üçüncü takım play-off maçları sonunda belli olacak. Ligin normal süresini 3., 4.,5. ve 6.sırada tamamlayan ekipler arasında oynanacak. 1.Lig’de 35.hafta maçları tamamlandı. 35.hafta sonunda Ankaragücü ve Ümraniyespor, Süper Lig’e yükseldi. Ligde normal sezon 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Ligde İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off oynamayı garantiledi. Son 3 hafta öncesinde 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 51 puanlı Eyüpspor'un play-off için avantajlı durumda bulunuyor. Bu 2 takımı takip eden 47 puanlı Yılport Samsunspor ile 46'şar puana sahip Tuzlaspor ile maç fazlası bulunan Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu 2021 - 2022 Sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi.

Spor Toto 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba

Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar

Final: 2 Haziran Perşembe

TFF 2. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe

Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Salı

Final: 29 Mayıs Pazar

TFF 3. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba

Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs

1.Lig 36.hafta

8 Mayıs Pazar

16.00 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor

16.00 Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor

16.00 Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor

16.00 Kocaelispor-Altınordu

16.00 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK

16.00 İstanbulspor-Adanaspor

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor