1.Lig haftanın maçları | 1.Lig puan durumu güncel
Futbolseverler bu hafta sonu hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? 1.Lig günün maçları
Milli maç arasından sonra 1.Lig’de heyecan 7.hafta maçlarıyla devam edecek. Peki, 7.hafta maçları ne zaman oynanacak? 1.Lig haftanın maçları:
1.Lig haftanın maçları | 1.Lig puan durumu güncel
1 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Göztepe (Pendik)
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)