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Teknoloji 19'u birden fırlatıldı! Hindistan'dan uzaya yeni uydu
Teknoloji

19'u birden fırlatıldı! Hindistan'dan uzaya yeni uydu

Hindistan, Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu "Amazonia-1"i uzaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 22:14:00 -
19'u birden fırlatıldı! Hindistan'dan uzaya yeni uydu

Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) yapılan açıklamada, uydunun Hint yapımı PSLV roketi ile Andra Pradeş eyaletindeki Sriharikota Adası'nda bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, roketin Amazonia-1 uydusunun yanı sıra ABD ve Hindistan'a ait 18 küçük uydu taşıdığı belirtildi.

Brezilya'nın bağımsız olarak tasarladığı, yaptığı ve işlettiği ilk uydu olan Amazonia-1, son yıllarda büyük yangınlarda tahrip olan Amazon Yağmur Ormanlarının uzaydan gözlenmesi açısından önem taşıyor.

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