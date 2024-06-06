  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji 1990 yılından beri yörüngedeydi! NASA arızalandığını duyurdu
Teknoloji

1990 yılından beri yörüngedeydi! NASA arızalandığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-06 22:58:00 -
1990 yılından beri yörüngedeydi! NASA arızalandığını duyurdu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzayı gözlemlemesinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Teleskobun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle uyku moduna geçirildiği kaydedildi.

NASA’dan yapılan açıklamada, uzun süreli odaklanma sisteminin bir parçası olan jiroskoplardan birinin arızalanmasına rağmen Hubble Teleskobu'nun güvende ancak atıl olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yetkililerin Hubble Uzay Teleskobu'ndaki arızayı gidermek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalıştıkları aktarıldı.

1990 YILINDA YÖRÜNGEYE OTURTULMUŞTU

1990’da yörüngeye oturtulan Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan bir veya iki çalışan jiroskopla halen keşif yapmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Hubble Uzay Teleskobu'na en son 2009’da uzaydaki gözlemleri sırasında doğru yöne odaklanmasını ve sabit kalmasını sağlayan 6 yeni jiroskop konulmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23