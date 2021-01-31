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Gündem 1987 kar yağışı nasıl oldu, kar yağışı kaç gün sürdü? İstanbul’da 1987 yılında ne kadar kar yağdı?
Gündem

1987 kar yağışı nasıl oldu, kar yağışı kaç gün sürdü? İstanbul’da 1987 yılında ne kadar kar yağdı?

İstanbul’a kar yağışının olacağı söylenirken, bu kar yağışının da 1987 yılındakine benzer olacağı söylentileri akıllara 1987 yılında İstanbul’a ne kadar kar yağdı, 1987’de İstanbul’a kaç gün kar yağdı? sorularını getirdi. Takvimler 1 Mart 1987’yi gösterdiğinde İstanbul tarihinin en uzun soluklu kar fırtınasına şahit olmuştu. 3 dalga halinde 4 Mart’ta başlayan kar yağışı ve fırtına 13 Mart’a kadar sürmüştü. Peki İstanbul'a yine 1987 yılındaki gibi kar yağar mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 10:06:00 - 2021-01-31 10:09:55
1987 kar yağışı nasıl oldu, kar yağışı kaç gün sürdü? İstanbul’da 1987 yılında ne kadar kar yağdı?

İstanbul'un efsane olmuş, 1987 yılının Mart ayında (4 Mart-14 Mart) yaşanmış uzun soluklu kar fırtınasıdır. Kar kalınlığı şehrin bir çok noktasında 1 Mart’ta ulaşmıştı. Peki İstanbul’a 1987 yılındakine benzer bir kar mı yağacak?

Türkiye’ye gelecek ve tarihin en sert kışlarından biri başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de yaşanacak” söylentisi de bunlardan biri. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu söylentiyi yalanladı. Yapılan açıklamada, “İstanbul’da önümüzdeki bir haftalık periyotta 1987 yılına benzer bir kış beklemiyoruz. Bırakın bir metrelik karı, hatta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava İstanbul’da hafta ortasına kadar 14-15 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde lokal sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Genelde ülkemizi etkileyen soğuk hava Balkanlar’dan geldiği için öyle deniyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu soğuk hava dalgası olmayacak” ifadeleri kullanıldı.

Şubat ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam eden 1987 kışı İstanbul’u vurup geçmişti. İstanbul’da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu.

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