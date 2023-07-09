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Dünya 1982'den beri bir günde kaydedilen en yüksek yağış: 15 kişi öldü
Dünya

1982'den beri bir günde kaydedilen en yüksek yağış: 15 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-07-09 22:42:00 -
1982'den beri bir günde kaydedilen en yüksek yağış: 15 kişi öldü

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlarda 15 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Meteoroloji Birimi, yaşanan yağışların 1982 yılından beri bir günde kaydedilen en yüksek yağış olduğunu açıkladı.

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

India Today sitesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

Bölgede yüksek kesimlerde meydana gelen heyelanlarda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Meteoroloji Birimi'nden (IMD) yapılan açıklamada, Yeni Delhi'de 24 saatte metrekareye 153 kilogram yağış düştüğü ve bunun 1982'den bugüne tek bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu bildirildi.
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Sarı alarm verildi

IMD, orta şiddetli yağmur tahmini üzerine Yeni Delhi'de yaşayanlar için "sarı alarm" verdi.

Şiddetli yağmur parkları, alt geçitleri, marketleri ve hastane binalarını sular altında bıraktı, ulaşımda sorunlara neden oldu.

Hindistan Merkez Su Komisyonundan (CWC) yapılan açıklamada, Delhi'deki Yamuna Nehri'nin su seviyesinin yükseldiği ve 11 Temmuz'da 205,33 metrelik tehlike sınırını aşmasının beklendiği kaydedildi.

 

 

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