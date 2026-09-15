1977'de kapatılmıştı! Kuyu çöktü petrol ortaya çıktı!

Teksas’ın Upton County bölgesinde, McCamey yakınlarındaki Kelton ailesine ait çiftlikte oluşan çukur genişlemeye devam ediyor. Mart 2025’te yaklaşık 60 metre genişliğinde ve 12 metre derinliğinde ölçülen çöküntünün, son ölçümlerde 90 metre genişliğe ve 18 metre derinliğe ulaştığı belirtildi.

1977’DE KAPATILMIŞTI

Çöküntünün merkezinde, 1950’lerde petrol çıkarmak için açılan Radford Grocery No. 17 kuyusu bulunuyor. Sonraki yıllarda tuzlu atık suyun yer altına basılmasında kullanılan kuyu, 1977’de kapatıldı.

Çukurda biriken suyun yüzeyinde görülen petrol, 2026’daki şiddetli yağışların ardından taşarak çevredeki araziye yayıldı.

SIZINTININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İncelemelerde, kuyuyu kapatmak için kullanılan yapıların zamanla bozulması ve yer altı katmanları arasında yeniden bağlantı oluşması ihtimalleri değerlendiriliyor. Sızıntının ve zemin çökmesinin kesin nedeni henüz belirlenmiş değil.

Çiftlik sahipleri kuyuya müdahale edilmesini isterken, aktif bir işletmecinin bulunmaması çözüm sürecini zorlaştırıyor. Bölgedeki incelemeler sürüyor; çöküntüyü ve sızıntıyı durduracak kalıcı bir çözüm ise henüz açıklanmadı.

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