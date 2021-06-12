1953'te yayınlanan kitapta "Elon Musk" ayrıntısı! Mars'a gideceğini nasıl bildiler?

SpaceX'in CEO'su ve kurucusu Elon Musk, 2024'te insanların Mars'a ayak basacağını ilan etmişti. Musk'a göre insanlığın geleceğini kurtarmanın tek yolu uzayı kolonileştirmek.

Musk, Nisan ayı ortasında attığı tweette, "Hayatı çok gezegenli hale getirirsek, Dünya'da bazı bitki ve hayvanların yok olacağı, ancak Mars'ta hala hayatta oldukları bir gün gelebilir." demişti.

Elon Musk: Kaderimde yazılı

Peki Elon Musk ve Mars konusu kaderde mi var? Von Braun'un 1953 tarihli "Mars Projesi" adlı kitabında, Elon isimli bir kişinin insanları Mars'a götürme planlarını öngörüldüğü ortaya çıktı.

30 Aralık'ta Musk, Twitter'da "Genç Frankenstein"dan popüler bir satırdan alıntı yapmıştı: "Kader, kader. Benim için bundan kaçış yok."

Musk'ın alıntısı, aslında her insanın yaşamının ya ilahi tasarım ya da genetik tarafından önceden belirlenmiş olduğu kader hakkındaki fikirlere atıfta bulunuyor.

"1953'te yayınlanan kitabı biliyor muydunuz?"

Konu ile ilgili Twitter'da şaşırtıcı şeyler ortaya çıkarıldı. Toby Li adlı bir Twitter kullanıcısı, Musk'ın tweet'ine yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Kader hakkında konuşurken, Von Braun'un 1953 tarihli "Mars Projesi" kitabının, insanları dünyaya getirecek olan Elon adlı bir kişiye atıfta bulunduğunu biliyor muydunuz? Mars mı? Oldukça delice."

Kullanıcı, Alman Amerikan uzay mühendisi ve uzay mimarı Wernher Von Braun tarafından yazılmış olan kitaptan bahsediyordu.

Kitapta yer alan ayrıntılar: Mars hükümeti, 'Elon' adlı on adam tarafından yönetiliyordu

Bu kitap standart bir deneme değildi. Ortalama bir okuyucuya Soğuk Savaş'ta Mars'a yapılacak bir gezinin nasıl görünebileceğini açıklıyordu.

Aslında kitapta geçen cümleler tamamen Toby Li'nin anlattığı gibi değil. Kitaba göre Elon adlı bir kişi insanlığı Mars'a götürecek denmiyor. Daha ziyade olayların lideri "Elon" olacak deniyor.

Söz konusu paragraf şöyle diyor: "Mars hükümeti, lideri beş yıllığına genel oyla seçilen ve 'Elon' adlı on adam tarafından yönetiliyordu. Parlamentonun iki kanadı, Elon ve kabinesi tarafından uygulanacak yasaları çıkardı."