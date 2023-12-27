194 ülke arasında Türkiye üst sıralara yerleşti!

Türkiye, nüfusu ve gelişmişlik düzeyiyle dünyada birçok ülke arasında öne çıkarken aynı zamanda nüfus artış oranıyla dünya sıralamasındaki yeriyle de dikkat çekiyor. Nüfus artışına dair elde edilen veriler ve tahmin oranları ile Türkiye'nin rakamları giderek artarken, önemli bir nüfus oranına ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte 2028'e kadar ulaşması beklenen rakam…

TÜİK verilerine göre Türkiye, 85 milyon 279 bin 553 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturdu. 2028'e kadar ise bakın bu rakam hangi düzeylere tırmanıyor.

2018 - 82 Milyon

2019 - 83.16 Milyon

2020 - 83.61 Milyon

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2021 - 84.68 Milyon

2022 - 85.28 Milyon

2023 - 86.27 Milyon (Tahmin edilen rakam)

2024 - 87.24 Milyon (Tahmin edilen rakam)

2025 - 88.19 Milyon (Tahmin edilen rakam)

2026 - 89.12 Milyon (Tahmin edilen rakam)

2027 - 90.04 Milyon (Tahmin edilen rakam)

2028 - 90.92 Milyon (Tahmin edilen rakam)