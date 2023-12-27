194 ülke arasında Türkiye üst sıralara yerleşti!
Türkiye, nüfusu ve gelişmişlik düzeyiyle dünyada birçok ülke arasında öne çıkarken aynı zamanda nüfus artış oranıyla dünya sıralamasındaki yeriyle de dikkat çekiyor. Nüfus artışına dair elde edilen veriler ve tahmin oranları ile Türkiye'nin rakamları giderek artarken, önemli bir nüfus oranına ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte 2028'e kadar ulaşması beklenen rakam…
Türkiye, nüfusu ve gelişmişlik düzeyiyle dünyada birçok ülke arasında öne çıkarken aynı zamanda nüfus artış oranıyla dünya sıralamasındaki yeriyle de dikkat çekiyor. Nüfus artışına dair elde edilen veriler ve tahmin oranları ile Türkiye'nin rakamları giderek artarken, önemli bir nüfus oranına ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte 2028'e kadar ulaşması beklenen rakam…
TÜİK verilerine göre Türkiye, 85 milyon 279 bin 553 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturdu. 2028'e kadar ise bakın bu rakam hangi düzeylere tırmanıyor.
2018 - 82 Milyon
2019 - 83.16 Milyon
2020 - 83.61 Milyon
ÖNE ÇIKAN VİDEO
2021 - 84.68 Milyon
2022 - 85.28 Milyon
2023 - 86.27 Milyon (Tahmin edilen rakam)
2024 - 87.24 Milyon (Tahmin edilen rakam)
2025 - 88.19 Milyon (Tahmin edilen rakam)
2026 - 89.12 Milyon (Tahmin edilen rakam)
2027 - 90.04 Milyon (Tahmin edilen rakam)
2028 - 90.92 Milyon (Tahmin edilen rakam)
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