  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alçaklar boş durmuyor! Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın
Fatih Erbakan Manavgat'a gitti: Bu bölge çok riskli
Manavgat'taki devam ederken bir başka ilçede daha yangın çıktı!
Rize'de teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti
Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü”nün 3. tabliye montajına başlandı
Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü”nün 3. tabliye montajına başlandı

Çanakkale’nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 3. tabliye montajına başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 19:43:00 -
1915 Çanakkale Köprüsü”nün 3. tabliye montajına başlandı

“Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı” olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649’u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor. ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa’nın Gemlik ve Kocaeli’nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Dev tabliyelerin montajında Singapur bayraklı “Asian Hercules-III” isimli yüzer vinç kullanılıyor. Yaz sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında iki kule arasındaki üçüncü tabliyenin montajına başlandı. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye blok montajlarının tamamlanmasıyla köprünün geçiş yolu kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022’de hizmete alınması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay