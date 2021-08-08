1915 Çanakkale Köprüsü ekonomiye ivme katacak

1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşasına hız veriliyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkii arasında inşa edilen köprünün tabliye montajı sürüyor. Montaj çalışmalarının yakında tamamlanacağı belirtiliyor.

2 bin 23 metre

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale’nin iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşı’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2X3 şeritle hizmet verecek

İki ayak aralığına ilaveten 770’er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı’nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak. 2x3 şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3.5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Açılış 2022'de

18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihi, 18 Mart 2022 olarak belirlendi. Orta açıklığı 2 bin 23 metre olarak belirlenen köprü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı’ndan 6 dakikada geçmeye imkân tanıyacak. Marmara ve Ege’yi buluşturacak 1915 Çanakkale, üretim ile ticareti atağa kaldıracak. Otomotiv, makine, giyim ve gıda üreticilerinin müşterilerine süratle ürün tedarik etmelerinin önünü açacak olan köprü dev yatırımlara yenilerinin eklenmesine ortam oluşturacak.