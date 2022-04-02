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Dünya 1912'de batan Titanic'ten kötü haber
Dünya

1912'de batan Titanic'ten kötü haber

1912'de Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak batan Titanic gemisi, yok oluyor. Bilim insanlarına göre, büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapan gemi on yıl içinde tamamen yok olabilir.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 17:55:00 -
1912'de batan Titanic'ten kötü haber

10 Nisan'da 1912'de, New York'a gitmek üzere İngiltere'den yola çıkan Titanic, Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarptı, ikiye bölünerek battı.

Derinlere gömülen döneminin dev gemisi; filmlere, enkazı ise bilimsel araştırmalara konu oldu.

1985'te bulunan enkaz, yıllardır su altı mikroorganizmaları tarafından yok ediliyor.

Bilim insanlarına göre yaklaşık 4 bin metre derinlikteki gemi, gelecek on yılda ortadan kaybolabilir.

Yüz on yıldır su altında olan geminin temelini oluşturan demir iskelet, su altı organizmaları tarafından yeniyor.

Kırılgan hale gelen enkaz yavaş yavaş çözünüyor ve deniz akıntıları tarafından taşınıyor.

Titanic, bilim insanlarının ilgisini çeken büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar derinlerdeki su altı yaşamının daha iyi incelenebilmesi için, batık tamamen yok olmadan önce numune alınması gerektiğine dikkati çekiyor.

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