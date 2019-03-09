0553 313 94 23

1903 doğumlu kadın, Guinness Dünya Rekorları'na girdi

Japonya'da bir huzur evinde yaşayan 116 yaşında bir kadın, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi seçildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:39
1903 doğumlu kadın, Guinness Dünya Rekorları'na girdi

Japonya'da 116 yaşında bir kadın, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi seçildi.

Japonya'nın güneybatısında Fukuoka'da huzur evinde yaşayan Kane Tanaka'ya, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi unvanı, ailesi ve belediye başkanının katıldığı törenle verildi.

"Genelde 06.00'da uyanıyorum"

Masa oyunu Othello'yu ve matematiği seven 116 yaşındaki Tanaka'nın sabahları genellikle 06.00'da uyandığı belirtildi.

Sekiz çocuğun yedincisi olan Tanaka, 2 Ocak 1903'te dünyaya geldi. 1922'de Hideo Tanaka ile evlenen Kane Tanaka'nın dört çocuğu oldu, çift bir çocuğu da evlat edindi.

En uzun süre hayatta kalan kişisi 122 yıl yaşadı

Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, geçen temmuzda 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Chiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorlarına göre, dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 122 yaşına kadar yaşayan Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:39
  1. Japonya
  2. Guinness Dünya Rekorları
  3. Fukuoka
  4. Kane Tanaka
  5. Hideo Tanaka
  6. Chiyo Miyako
  7. Jeanne Louise Calment

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastavuk’tan "Sağlıklı kadın, güçlü toplum" söyleşisi
    1. Hastavuk’tan "Sağlıklı kadın, güçlü..
    2. Marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı
    3. Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman..
    4. Güngören’de iki apartmanın çatısı alev..
    5. Başkan Adayı Kırteke, Ancar..
    6. Başkan Öztürk: “Kayseri’de Birincilik..
    7. Azerbaycan Dışişleri Bakanı..
    8. Babadan kalma evini, bağlama atölyesi..
    9. Fatma Şahin’in gözyaşları
    10. Çalışma Hayatında Kadın Sağlığı..
    11. Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde..
    12. Citroen Cenevre Otomobil Fuarı'nda..
    13. Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks..
    14. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının..
    15. Başkan Çolakbayrakdar: Kadın bizim..
    16. Ankaragücü Bursaspor maçı ne zaman..
    17. Salihlispor’dan Altınordu’ya transfer..
    18. MSB askeri kurumlar personel alımı son..
    19. Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya..
    20. Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı