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19.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Şubat 2019 Salı 08:19
19.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ ح۪ينَ مَوْتِهَا وَالَّت۪ي لَمْ تَمُتْ ف۪ي مَنَامِهَاۚ فَيُمْسِكُ الَّت۪ي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّىۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Allah, ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir, ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar.

 Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar (hayata) salar.

 Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır."

   (Zümer Suresi, âyet:42)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)   

"Dört özellik vardır ki, kimde bulunursa, Allah o kimseyi cehennemden uzak kılar ve onu şeytandan korur:" 

- Kötü bir şeyi yapmak isterken iradesine hakim olan; 
- Nefsi istemediği halde, güzel bir şeyi yapan;
- Bir şeyi canı çekip, iştah duyduğunda nefsine engel olan; 
- Öfkelendiğinde, öfkesini tutan... 

"Dört özellik daha vardır ki, kimde bulunursa, Allah rahmetini o kimse üzerine yayar ve onu cennetine koyar:"
 
- Bir yoksulu koruma altına alan; 
- Zayıfa merhamet eden; 
- Emri altındakilere (işçi ve hizmetçilerine)yumuşak davranan;
- Anne babasına bağış ve iyilikte bulunan...

(Feyzü'l-Kadir, I/464, No: 917)

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:19
  1. 19.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. ölüm
  3. uyku
  4. zümer 42
  5. irade
  6. hakim olmak
  7. öfke
  8. yoksul
  9. ana babaya iyilik

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