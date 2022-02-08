  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 19 yıl hapis cezası vardı! Öyle bir yerde yakalandı ki...
Gündem

19 yıl hapis cezası vardı! Öyle bir yerde yakalandı ki...

Mersin'de, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis operasyonunda, banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 17:48:00 - 2022-02-08 17:48:41
19 yıl hapis cezası vardı! Öyle bir yerde yakalandı ki...

 

Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'şantaj', 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' dahil birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mehmet Kılıç'ı (32) yakalamak için harekete geçti. Kılıç'ın adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Evi didik didik arayan ekipler, banyonun havalandırma boşluğunda saklanan Kılıç'ı yakaladı.

Güçlükle çıkarıldı

Havalandırma boşluğundan güçlükle çıkarılan Kılıç, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay