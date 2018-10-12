19 yaşındaki teröristten kan donduran ifade! Örgüt liderlerinin defalarca kez tecavüzüne uğramış

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 19 yaşındaki PKK'lı terörist, örgütün gerçek yüzünü yansıtan itiraflarda bulundu.

2014'te Diyarbakır'da lisede okuduğu dönemde örgüt sempatizanlarının propagandalarından etkilenip dağa çıktığını söyleyen terörist, "Devletin katliam yaptığını ve Kürt halkının yok sayıldığını, artık yeni bir sürece girildiğini bu sürecin PKK sayesinde olduğunu, bundan sonra örgüte katılım yapmayan şahısların Türkiye'de hiçbir işte çalışmasına müsaade etmeyeceklerini, aile bireylerinin işten çıkarılacağını, dağa örgüte katılım yapmamamız durumunda başınıza kat ve kat işler geleceği şeklinde bize konuşma yaptılar" diye konuştu.

Terör örgütü sempatizanlarının bu propagandalarından etkilenip örgüte katılmak zorunda kaldığını söyleyen terörist, "Beni Lice kırsalında örgüt mensuplarının bulunduğu bir alana götürdüler ve beni götüren şahıs orada bulunan silahlı örgüt mensuplarından 10 bin dolar aldı. İl merkezinde örgüt adına faaliyet yürüten şahısların bu işi para karşılığında yaptıklarını anladım." ifadelerine yer verdi.

Küçük yaştaki erkek örgüt mensuplarına tecavüz edilmiş

Terör örgütünün, Lice kırsalında bir ay silahlı eğitim verdikten sonra kendisini Suriye'ye gönderdiğini aktaran terörist, şöyle devam etti:

"Suriye'de YPG içerisinde komutan dedikleri bir örgüt mensubunun benim gibi katılım yapan küçük yaştaki erkek örgüt mensuplarına birçok defa tecavüz ettiğine şahit oldum. Bu sorumlu komutan olan örgüt mensubu bana da birkaç defa tecavüz etti ve diğer örgüt mensuplarına bunu anlatmam durumunda beni ajanlık ile suçlayacağını ve infaz edeceğini söyleyerek tehdit etti. Hatta YPG içerisinde faaliyet yürüten sözde üst düzey komutanlara söylediğimde beni direkt olarak ajanlık ile suçladılar ve cezaevine attılar. 4 ay boyunca cezaevinde işkence ve tecavüz gördüm, günlük öğün olarak bir parça kuru ekmek ile bir bardak su verdiler. Örgüt içerisinde küçük yaşta tecavüze uğrayan birçok erkek ve bayan örgüt mensubuna şahit oldum. Ancak bu örgüt mensupları ajanlık suçlaması ile infaz edileceklerinden korktukları için bu durumu dile getiremiyorlardı."

Kendi çocuklarını göndermiyorlar

Gençlere seslenen terörist, terör örgütü PKK'nın kesinlikle anlatıldığı gibi Kürt halkı için savaşan bir örgüt olmadığına dikkati çekti.

Terörist, "Sizleri kandırarak, örgütü sizlere çok güzel bir oluşummuş gibi gösteren şahıslar aslında sizin üzerinizden binlerce dolar para kazanmanın derdindedir. Örgütü toz pembe olarak anlatan şahısların kesinlikle kendi çocuklarını ve yakınlarını örgüte göndermediklerini çok rahat bir şekilde tespit edebilirsiniz. Bu örgüte inanan Kürt kardeşlerim siz de Türkiye Cumhuriyeti devletine gelin ve teslim olun." ifadelerini kullandı.