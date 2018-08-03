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19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki Ufuk Memiş adlı genç, evinde ölü bulundu.

03 Ağustos 2018 Cuma 18:20
19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Derebahçe Mahallesi'nde anne ve babası ile yaşayan Ufuk Memiş'i yatakta hareketsiz bulan ailesi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi.

Memiş'in cesedi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 18:20
  1. Samsun
  2. ufuk memiş

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