19 yaşındaki Filistinliyi şehit eden yahudinin cezaevinden çıkarken sergilediği tavır tepki çekti!
19 yaşındaki masum Filistinliyi katleden radikal yahudi örgüt üyesi Elisha Yered, serbest bırakıldı.
Kudüs'teki mahkeme, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan'ın Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülmesi olayına karıştığı ifade edilen Yared'in bir hafta süreyle ev hapsi cezasına çarptırılması kararını verdi.
Katil yahudinin cezaevinden güle oynaya çıktığı anlar Müslümanların tepkisini çekti.
Mahkeme Matan'ı "delil yetersizliği" gerekçesiyle serbest bıraktı.