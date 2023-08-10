  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 19 yaşındaki Filistinliyi şehit eden yahudinin cezaevinden çıkarken sergilediği tavır tepki çekti!
Dünya

19 yaşındaki Filistinliyi şehit eden yahudinin cezaevinden çıkarken sergilediği tavır tepki çekti!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 20:36:00 - 2023-08-10 21:48:20

19 yaşındaki masum Filistinliyi katleden radikal yahudi örgüt üyesi Elisha Yered, serbest bırakıldı.

Kudüs'teki mahkeme, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan'ın Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülmesi olayına karıştığı ifade edilen Yared'in bir hafta süreyle ev hapsi cezasına çarptırılması kararını verdi.

Katil yahudinin cezaevinden güle oynaya çıktığı anlar Müslümanların tepkisini çekti.

Mahkeme Matan'ı "delil yetersizliği" gerekçesiyle serbest bıraktı.

İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü

Dünya

İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyonist rejim, Batı Şeria'da Filistinli bir genci daha şehit etti
Siyonist rejim, Batı Şeria'da Filistinli bir genci daha şehit etti

Dünya

Siyonist rejim, Batı Şeria'da Filistinli bir genci daha şehit etti

Yahudi sivil yerleşimciler Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü
Yahudi sivil yerleşimciler Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

Dünya

Yahudi sivil yerleşimciler Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

Filistin köyüne baskın düzenlediler
Filistin köyüne baskın düzenlediler

Dünya

Filistin köyüne baskın düzenlediler

İsrail yılbaşından beri 40 Filistinli çocuğu öldürdü
İsrail yılbaşından beri 40 Filistinli çocuğu öldürdü

Dünya

İsrail yılbaşından beri 40 Filistinli çocuğu öldürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23