19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
İsviçre: 35 - Türkiye: 2120 Temmuz 2019 Cumartesi 23:05
İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman yarı final maçında Türkiye, İsviçre'ye 35-21 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı 18-9 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren İsviçre'nin sahadan 35-21 galip ayrıldığı kaydedildi.
Bu sonuçla finale yükselemeyen milli takım, 2021 Avrupa Şampiyonasında mücadele etme hakkını da kaybetti.
Milliler, üçüncülük-dördüncülük maçında yarın TSİ 15.00'de Litvanya ile karşılaşacak.
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