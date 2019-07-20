19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman İsviçre: 35 - Türkiye: 21

İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman yarı final maçında Türkiye, İsviçre'ye 35-21 yenildi. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı 18-9 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren İsviçre'nin sahadan 35-21 galip ayrıldığı kaydedildi. Bu sonuçla finale yükselemeyen milli takım, 2021 Avrupa Şampiyonasında mücadele etme hakkını da kaybetti. Milliler, üçüncülük-dördüncülük maçında yarın TSİ 15.00'de Litvanya ile karşılaşacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.