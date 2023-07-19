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İSLAM 19 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-19 05:26:00 -
19 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (19 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اِنَّ الَّذٖينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَۙ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler."

(Fâtır Suresi - 29)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Önceki âyette kalple ilgili bir durum olan Allah korkusu yani Allah’a saygı duygusundan söz edilmiş; burada da dil ve beden ile ortaya konan ve bu duyguyu pekiştiren davranışların önemine değinilmiştir (Râzî, XXVI, 22; bu bağlamda “başkaları için harcama” anlamını verdiğimiz infak hakkında bilgi için bk. Bakara 2/245, 254, 261).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Yolu Cilt: 4 Sayfa: 467
 
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ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"... Kim Allah katındaki değerini ve konumunu bilmek istiyorsa, Allah'ın onun katındaki değer ve konumuna baksın. Çünkü Allah Teala şöyle diyor:

'Kulumun benim yanımdaki konumu, benim kulumun yanındaki konumum gibidir.'"

Kaynak: İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları: III/161

 

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