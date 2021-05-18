19 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil. Bu sebeple vatandaşlar PTT ve PTT Kargo’nun açık olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs PTT çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta PTT'ler açık m? 19 Mayıs'ta PTT kargo çalışıyor mu?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatillerden biri. Resmi tatillerde PTT şubeleri çalışmıyor. Aynı şekilde PTT Kargo şubeleri de hizmet veremeyecek. PTT'nin yanı sıra 19 Mayıs'ta banka şubeleri ve diğer kargo şubeleri de kapalı olacak.

PTT hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 - 17.30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalıdır.