19 Mayıs’ta canlı ders var mı? 19 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı?
Çarşamba günü canlı ders olur mu? Bilindiği gibi salgının başından bu yana ülkemizde resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Bu sebeple öğrenciler 19 Mayıs Çarşamba günü canlı ders olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs ders var mı?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler bu sebeple Çarşamba günü ders olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi?
19 Mayıs’ta canlı ders var mı? 19 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci eğitimlerine uzaktan devam ediyor. 19 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil. Resmi tatillerde okullar tatil oluyor. Bu sebeple 19 Mayıs’ta canlı dersler yapılamayacak.