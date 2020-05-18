  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği uzatılsın talepleri artıyor

Murat Kurum’dan Millet Bahçesi müjdesi! Açılışlar netleşti, yeşile özlem bitecek

İstanbul’da maske takmak zorunlu mu? İstanbul’da maske takmamanın cezası ne kadar?

“Büyüme için çalışmaya devam edeceğiz”

Sosyal mesafeli dijital destek
için kalan
Aktüel

19 Mayıs’ta 19 bin gence ücretsiz internet

Zeytinburnu Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı 19 bin gence ücretsiz internet hediye ederek kutluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:20:10 -
19 Mayıs’ta 19 bin gence ücretsiz internet

Zeytinburnu Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı 19 bin gence ücretsiz internet hediye ederek kutluyor.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretsiz olarak 23 bin adet kitap dağıtan Zeytinburnu Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da unutmayarak ilçede ikamet eden 19 Bin gence 4 GB ücretsiz internet hediye ediyor. Ücretsiz internet hizmetinden faydalanmak için 19 Mayıs 2020 tarihinde www.zeytinburnu.istanbul adresinde yayınlanacak formun doldurulması yeterli oluyor.


Başkandan 19 bin lise öğrencisine 4GB internet sürprizi


Sosyal medyada yayınladığı bir video ile gençlere seslenen ve onların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Korona virüs salgını sebebiyle uzun süredir evde kalan ve sıkılan gençlere bu bayramda sürpriz yaparak 4 GB internet hediye ettiklerini ifade etti. Başkan Arısoy videolu mesajında şunları kaydetti; Ülkemizin büyük bir başarıyla yönettiği ve bütün dünyayı etkileyen bu salgında evlerinizde kaldınız. Muhtemelen biraz sıkıldınız, olsun, en büyük derdiniz bu olsun. Bu arada, sokaklardan ve oyunlardan geri kalan siz kardeşlerime bir sürprizim var. 19 Mayıs günü, 19 bin Lise öğrencimize 4 GB internet hediye edeceğiz. Rahat rahat internete girin. Yeter ki evde kalın, yeter ki sağlığınıza dikkat edin” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı