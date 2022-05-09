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Yaşam 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi okullar var mı?
Yaşam

19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi okullar var mı?

Mayıs ayıyla birlikte pek çok kişi 19 Mayıs'ın tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs'ta okullar var mı? 19 Mayıs noterler kargolar çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-05-09 15:41:00 -
19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi okullar var mı?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle okulların, hastanelerin; kısacası kamu kurum ve kuruluşlarının tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi okullar var mı?

Bu yıl 19 Mayıs tarihi perşembe gününe denk gelecek. 19 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşları 19 Mayıs Perşembe günü tatil olacak. Okullarda ise kutlama törenleri yapılabiliyor. Kimi okullarda törenler bayramın olduğu gün kiminde ise önceki günlerde yapılabiliyor. Bu tamamen okul yönetiminin aldığı kararla ilgili.

Resmi tatil olduğu için hastaneler yalnızca acil hizmeti verecek, eczaneler ise nöbet sistemiyle çalışacak. Bankalar, noterler, PTT şubeleri de kapalı olacak. Kargo şirketlerinin bazıları ise resmi tatillerde hizmet veriyor.

2022 resmi tatilleri:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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