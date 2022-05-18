19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Perşembe resmi tatil. Resmi tatillerde alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, AVM’ler saat kaçta açılıp taçta kapanıyor?

19 Mayıs AVM’ler açık mı? 19 Mayıs AVM çalışma saatleri:

Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Alışveriş merkezleri resmi tatillerde hizmet vermeye devam ediyor. Genellikle ramazan ve kurban bayramlarının ilk günlerinde AVM’lerin açılış saatleri değişiklik gösteriyor. Milli bayramlarda ise AVM’ler her zamanki mesai saatlerinde hizmet veriyor. AVM’ler 10.00-22.00 arasında müşterilerini ağırlıyor.

2022 resmi tatilleri:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı