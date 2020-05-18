19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hisarcıklıoğlu, mesajında, 19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen asil bir milletin, yeniden varoluş mücadelesinde ilk adım olduğuna işaret etti.

"Tüm dünyada mazlumların örnek aldığı, bir yeniden şahlanışın öyküsü 19 Mayıs 1919’da, Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da başlamış ve ardından tarihe geçen büyük bir destan yazılmıştır. Bu gün, istiklal mücadelemizin de sembolüdür." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen milletimizin, varoluş mücadelesinde asla unutulmaması gereken bir gündür. Bu anlamlı günün gençlerimize bayram olarak armağan edilmesinin altında da çok derin anlamlar vardır. Atatürk, geleceği gençlerin ellerinde, yüreklerinde görmüş ve onlara daima güvenmiştir. Bizler de sonuna kadar bu düşüncenin arkasındayız.

Gelecek güzel günler eminiz ki gençlerimizin ellerinde şekillenecek. Yeter ki onlara güvenelim, yol açalım. Gençlerimiz, atalarımızın yazdığı başarı ve gurur dolu tarihe sahip çıkacaklardır. Ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacaklardır."

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün gazi ve şehitleri minnet, şükran ve rahmetle anarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.