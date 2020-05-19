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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından tören düzenlendi - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından kutlama videosu yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:38:32 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Bulgaristan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Aylin Sekizkök, Atatürk’ün 1913-1914 döneminde Sofya’da askeri ataşelik yaptığı dönemi anlattı.

Törende, Sofya Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği öğrencisi Merve Çağla Kahraman, Atatürk’ün gençliğe hitabesini okudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının yıl dönümü kapsamında Samsun Valiliği ve Sofya Büyükelçiliği iş birliğiyle bu yıl içinde açılması planlanan "İlk Adımdan Kuruluşa" adlı Milli Mücadele Sergisinden bazı örnekler sergilendi.

Bayram etkinliğine katılan konuklar arasında Bulgaristan Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı Vejdi Raşidov, Bulgaristan-Türkiye Dostluk Komisyonu Başkanı ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov ve Sofya’da okuyan Türk öğrenciler yer aldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da elçiliğin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan videoda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Ulusoy, Belçika'da yaşayan Türk kökenli gençlerin aynı zamanda Belçika ile Türkiye ilişkilerinin geleceği olduğunu ifade etti.

Videoda, gençlerin ve çocukların şiir dinletileri ve bayram mesajlarına yer verildi.

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