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Aktüel 19 Ekim reyting sonuçları belli oldu! Total’de zirve el değiştirdi
Aktüel

19 Ekim reyting sonuçları belli oldu! Total’de zirve el değiştirdi

Yeniakit Publisher
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19 Ekim reyting sonuçları belli oldu! Total’de zirve el değiştirdi

19 Ekim Pazartesi akşamının reyting sonuçları belli oldu. Altı Üstü İstanbul, Total’de zirveye yerleşirken Uzak Şehir ikinci sıraya geriledi. Peki, dün akşam en çok ne izlendi? İşte 19 Ekim Pazartesi reyting sonuçları...

19 Ekim 2026 Pazartesi reyting sonuçları merak ediliyor. Haftanın ilk gününde ekranlara gelen diziler, yarışma programları ve ana haber bültenleri arasındaki rekabetin ardından gözler reyting sıralamasına çevrildi. İşte dünün en çok izleneni…

Televizyon ekranlarında pazartesi akşamı yaşanan reyting yarışının sonuçları araştırılıyor.

19 Ekim 2026 tarihinde Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, Sevdam Karadeniz gibi dizilerin yeni bölümleri yayınlandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL ZİRVEDE

Dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Altı Üstü İstanbul dizisi, reytinglerde zirveyi kaptı.

Total'de ikinci sırada Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.

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