19 aile evladına kavuştu, nöbetteki aile sayısı 151’e çıktı! Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 413. gününe girerken, eyleme Tunceli'den oğlu Çetin için gelen baba Düzgün Özkan ve Şanlıurfa'dan kardeşi Çetin için gelen ağabey Ahmet Kurt da dahil oldu. Özkan ve Kurt ile eylemdeki aile sayısı 151’e yükseldi.



Oğlunun 2014'te HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Özkan, Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan izlediğini, oğluna sesini duyurmak için eyleme katıldığını söyledi.



Oğlum, devlet arkamızda



Oğlundan haber alamayınca HDP İl binasına gittiğini ve olumsuz cevap aldığını anlatan Baba Özkan, "Duyduğum kadarıyla çocuğum Suriye'de. Bu çocukları HDP kandırmasa, kim dağa götürebilir? Onlar çocuklarımızı kaçırdı. Ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Eşim 2 sene önce oğlumuzun hasretinden vefat etti" dedi. Oğluna da seslenen Özkan, şunları söyledi: "Oğlum, devlet arkamızda. Hiçbir şeyden korkma. En yakın zamanda teslim ol. Bitsin bu ayrılık.”

Kardeşi Çetin Kurt'un Mersin’de 2013'te HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten ağabey Kurt, kardeşine sesini duyurmak için eyleme dahil olduğunu söyledi.



Çetin, kaçırıldığından beri kendisinden haber alamadıklarını aktaran Kurt, "HDP önünde eylem yapan anneleri gördüm, buraya geldim. HDP'lilerden kardeşimi istiyorum. Onlar götürdü, onlar getirecek. Kardeşim gelene kadar burada eylemime devam edeceğim" dedi.



19 aile evlatlarına kavuştu



Evlat nöbetini başlatan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.