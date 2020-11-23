19. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Bu sene 19'uncusu düzenlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda yayınlanan konserle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğünün düzenlediği festivalde ilk konseri Cumhurbaşkanlığı Başkemancısı Jülide Yalçın ile Çağdaş Özkan verdi.

Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın son yıllarda gösterdiği büyümeyle göz kamaştıran, her geçen gün sosyo-ekonomik anlamda biraz daha büyüyen Anadolu'nun ortasında Ege'de gizemli şehir olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de dünyada şehir kavramının sanatla iç içe olduğunu belirterek, "Bizler de bu şehrin emanet edildiği kişiler olarak şehri kültür ve sanatın uluslararası alanda gelişmesi noktasında diyalog ve birikimlerimizi halkımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği 3 gün sürecek festival, "http://www.afyonklasikmuzikvecazdernegi.org.tr" adresinden izlenebilecek.