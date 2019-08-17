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186 kaçak yakalandı

Dikili, Karaburun, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 186 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:20
186 kaçak yakalandı

Dikili ilçesi açıklarında sahil güvenlik botu, göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.

Botu durduran ekipler, 16'sı çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun'un Kanlıkaya mevkisi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Botu durduran ekipler, 44'ü Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 47 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bottaki 6'sı Suriye, 4'ü Filistin, 10'u Yemen, 15'i Orta Afrika, 5'i Kongo, 5'i Eritre ve biri Somali uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında da ekipler, lastik bottaki aralarında kadın ve çocuklarının da bulunduğu 52'si Afganistan, 2'si Gine, 2'si Togo, biri Mali, biri Gana ve biri Afrika uyruklu 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:20
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