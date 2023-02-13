185 saat sonra gelen kurtuluş!
Kahramanmaraş'ta acı bir deprem felaketi meydana geldi. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonucu Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi yerle bir oldu. 8 bloklu 11 katlı apartmanın bulunduğu binanın enkazı altında kalan Ayça Çebni, arama-kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu 185 saat sonra kurtarıldı. Ayça Çebni, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve tedavi altına alındı. Babası Çebni, kızının tedavi sürecine girdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Şazibey Mahallesinde bulunan Ebrar Sitesi yıkıldı. 8 bloklu 11 katlı apartmanların bulunduğu binanın enkazı altında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama- kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı.
Tedavi altına alındı
Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.