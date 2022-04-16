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Yerel 185 gram met ele geçirildi: 3 gözaltı
Yerel

185 gram met ele geçirildi: 3 gözaltı

Malatya'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 09:32:00 -
185 gram met ele geçirildi: 3 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolunun Kale ilçesi mevkisindeki kontrol noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Narkotik köpeğinin aracın torpido kısmına yoğun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buraya özel bir düzenekle açılan bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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