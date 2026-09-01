183.3 milyarlık SGK borcu taksitlendirildi! Bakan Işıkhan: Her zaman yanındayız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 Haziran-31 Ağustos arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanıyla 183,3 milyar liralık borcun taksitlendirildiğini ve ilk taksit olarak 7.5 milyar liranın tahsil edildiğini duyurdu.
NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını belirtti.
Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti: "4 Haziran 2026-31 Ağustos arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz."
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