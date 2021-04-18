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Oruç 18.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

18.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-18 05:34:00 -
18.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَج۪ٓيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰىۜ       يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَات۪يۚ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın   ona ne faydası var!"

"İnsan, “Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!” der."

 (Fecr Suresi - 23-24)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ:

Kıyamet sahnelerini tasvir eden bu âyetler, benlik iddiasına, mal-mülk sevdasına kapılarak Allah’a ve insanlara karşı sorumluluğunu unutan insana, hayatın geçiciliğini, kıyametin dehşetini, bunun ardından kendisini bekleyen, hak ettiği büyük cezayı ve sonuç vermeyecek pişmanlığı hatırlatmaktadır.

“Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde” diye çevirdiğimiz 22. âyeti, selef dediğimiz daha çok ilk dönem müfessirleri herhangi bir te’vile gitmeksizin âyetin lafzına bağlı kalarak anlamışlardır. Bu âlimler, hesap gününde Allah’ın geleceğine inanırlar, fakat “gelmek”ten maksadın ne olduğu bilgisini Allah’a bırakırlar.

Halef denilen sonraki müfessirler ise tenzih ilkesinden hareket ederek âyeti, “Allah’ın gelmesinden maksat O’nun emrinin gelmesidir” şeklinde te’vil etmişlerdir. Buna göre âyetin meâli şöyle olmaktadır: “Rabbinin emri gelip melekler de saf saf dizildiğinde...” Allah’ın veya emrinin gelmesi ve meleklerin saf saf olması gayb âleminden olduğu için bunların mahiyeti hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. Müminlerin görevi âhiret hayatına ve dünyada yaptıklarından dolayı orada Allah’ın huzurunda hesap vereceklerine iman etmek ve bu imanın gereklerini yerine getirmektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 621

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde; beş vakit namaz ile cuma bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan diğer    Ramazan"a kadar, aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir.”

(Müslim, Tahâret)

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