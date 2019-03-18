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18.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Mart 2019 Pazartesi 07:50
18.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ 

"Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?"

(Mü'minun Suresi, âyet:115)

TEFSİRİ:

İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder.

Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bir kimseyi hayra (hüdaya) çağırırsa, kendisine uyanların sevaplarının bir misli ona aittir.

 Bu sevap (kendisine uyanların) sevaplarından bir şey eksiltmez.

 Kim de sapıklığa (dalalete, günaha) çağırırsa, kendisine uyanların günahlarının bir katı ona aittir.

 Bu günah (kendisine uyanların) günahlarından hiçbir şey eksiltmez.”

 (İbn-i Mâce, Mukaddime, 206, 207)

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 07:50
  1. 18.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. mü'minun 115
  3. hesap günü
  4. yaratmak
  5. iyiliğe çağırmak
  6. kötülüğe çağırmak

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