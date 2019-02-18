18.02.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...18 Şubat 2019 Pazartesi 07:57
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِه۪ نَفْسُهُۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ
"İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz;
sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptığını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız."
(Kaf Suresi, âyet:16) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Rasulüllah el, ayak, burun gibi bir insan uzvunun kesilerek işkence edilmesini yasaklamıştır.”
(Buhari, Mezalim, 30)
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