Altay ile Göztepe futbol takımları arasında 18 yıl aranın ardından yapılacak Süper Lig karşılaşması öncesinde, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) organizasyonuyla bir araya gelen kulüp başkanları, dostluk mesajı verdi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 17 Eylül Cuma günü yapılacak maç öncesinde kulüp başkanları, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kendileri için en önemli karşılaşmalardan birinin Göztepe maçı olduğunu ifade etti.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen organizasyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekmekçioğlu, "Tabii ki İzmir derbisi olması bizim için çok anlamlı ama en anlamlı olan şey, bugün burada da vereceğimiz görüntü. Bu maçta kesinlikle kazanan İzmir olacak. Skorun iki kulüp için de hiçbir önemi olmayacak. Bizim zaten 18 yıl sonra Süper Lig'e çıktığımızda İzmir'e kazandırdığımız ilk şey, bu heyecanın var olmasıydı. İki İzmir takımının artık sahada rakip ama dışarıda dost olduğu bu güzel heyecanı yaşaması gerekiyor. Göztepe'ye başarılar diliyorum. Skor her zaman İzmir olacak." ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise 18 yıl aradan sonra Süper Lig'de İzmir derbisi yapılacağını hatırlattı.

Takımlara başarı dileyen Sepil, "Şehir dinamikleri, tanıtımı için bu tür olaylar çok önemli. Bizim eski oynadığımız stadımıza gideceğiz, Altay'ın misafiri olacağız bu maçta. Tabii ki bizim için önemli maç. İki İzmir takımı yıllar sonra karşılaşırsa bunu herhangi bir maç olarak değerlendirmek doğru değil. Bu maçta yenen olacak, yenilen olacak, belki berabere kalacağız sonra lig devam edecek. Mühim olan artık İzmir kulüplerinin oluşturduğu ortam. Biz başkanlar seviyesinde hep söylüyoruz, bundan sonra daha dikkatli ve rekabetin kuralları içinde, aynı zamanda birbirimizi yıpratmayacak bir maç olmasını diliyorum." diye konuştu.

Takımların sponsorlarından Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, iki takıma da başarı diledi.

Sancak, 18 yıllık hasretin dineceğini belirterek, "İzmir heyecanlı, hepimiz bu maçı bekliyoruz bütün İzmir gibi. Hatta bu akşam Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in de daveti var. Bir dostluk yemeği yapacak. Umarım dostluk içerisinde geçecek bir maç olur. Bütün İzmir'in beklediği bu. İzmir'in hayali gerçek oluyor ama daha büyük hayallerimiz var. Keşke 8 takımın en az 3'ü, 4'ü, 5'i Süper Lig'de olabilse. Umarım o günleri de göreceğiz çok yakında." ifadelerini kullandı.

İZVAK Başkanı Ali Erten de derbide dostluğun ve İzmir'in kazanacağını kaydetti.