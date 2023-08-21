  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yerel

18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 13:57:00 -
18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.’yi (36) yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afganistan'da ABD'liler gözaltına alındı
Afganistan'da ABD'liler gözaltına alındı

Dünya

Afganistan'da ABD'liler gözaltına alındı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı
Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı

Yaşam

Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Gündem

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Pakistan’da sular durulmuyor! Muhalif siyasetçi gözaltına alındı
Pakistan’da sular durulmuyor! Muhalif siyasetçi gözaltına alındı

Dünya

Pakistan’da sular durulmuyor! Muhalif siyasetçi gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23