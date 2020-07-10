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Seyahat

18 yaşından küçükler uçağa tek başına binebilir mi?

18 yaşından küçükler uçağı tek binebilir mi? 18 yaşından küçükler uçağa tek başına binebilir mi THY? Sorusuna THY’den son dakika açıklaması geldi. 18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu vardı. Peki 18 yaşından küçükler uçağa tek başına binebilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-07-10 12:29:00 - 2020-07-10 12:30:03
18 yaşından küçükler uçağa tek başına binebilir mi?

Normalleşme takviminde 1 Haziran’dan itibaren önemli adımlar atıldı. Buna göre 18 yaş altındaki genç ve çocuklar, 1 Haziran itibarıyla aileleriyle yolculuk yapabilecek, tatile gidebilecek, kaldıkları otel alanı ev sayılacak. Ancak yazlıkta da olsa 18 yaş altına sokak yasağı devam edecek. 18 yaşından küçükler uçağa yalnız binebilir mi? sorusuna cevap Türk Hava Yolları’ndan geldi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için.

Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat  etme zorunluluğu ortadan kalktı.

Ver elini memleket!

Ver elini tatil!

Ama lütfen Face with medical mask maskeniz ile beraber seyahat  ediniz."

 

 

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