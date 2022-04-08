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Yerel 18 yaşındaki Suriyeli kız ölü bulundu! Ellerini bağlayıp...
Yerel

18 yaşındaki Suriyeli kız ölü bulundu! Ellerini bağlayıp...

Şanlıurfa'da yaşayan 18 yaşındaki Yasemin El Salih isimli genç kadın, evinde elleri bağlı, boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 10:07:00 -
18 yaşındaki Suriyeli kız ölü bulundu! Ellerini bağlayıp...

Sırrın Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda 2 yıllık evli Yasemin El Salih'e ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca şüphelenen yakınları babasından temin ettikleri anahtarla içeri girdi.

Ellerini bağlayıp boğazını kesmişler

El Salih'i kanlar içinde yerde yatarken bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi elleri iple bağlı, boğazı kesildiği belirlenen Yasemin El Salih'in öldüğünü tespit etti.

Haber verilince eve gelen eşi Ahmet El Salih, sabah işe gittiğini, gelen telefonla da eşinin öldüğünü öğrendiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu. Yasemin El Salih'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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