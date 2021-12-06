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Yerel 18 yaşındaki gence pitbull saldırısı
Yerel

18 yaşındaki gence pitbull saldırısı

Bursa'da başıboş bir pitbull, 18 yaşındaki genci yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:02:00 -
18 yaşındaki gence pitbull saldırısı

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mesudiye mahallesinde sokakta yürüyen Doğukan S.'ye (18) başıboş şekilde dolaşan pitbull saldırdı.

Köpeğin ısırdığı gencin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu.

Köpek, bölgedekilerin müdahalesi ile kaçarken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı.

Sol kolundan yaralanan Doğukan S., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koluna pansuman uygulanarak sarılan ve kuduz aşısı yapılan Doğukan taburcu edilirken, polis ekipleri köpeği bulmak için çalışma başlattı.

Köpek bulunduğunda belediye ekiplerince, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine alınacak.

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