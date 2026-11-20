18 yaşındaki genç terastan düşerek hayatını kaybetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın terasından düşerek ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle yaşayan Efe Özdemir (18) henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın terasından zemine düştü.
Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özdemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.