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Yerel 18 yaşındaki genç koronaya yenik düştü
Yerel

18 yaşındaki genç koronaya yenik düştü

18 yaşındaki genç kız koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi bir süredir devam eden genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 11:32:00 -
18 yaşındaki genç koronaya yenik düştü

Yalova’da 18 yaşındaki Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12. sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, koronavirüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan Gülmez, hastaneye kaldırılaran tedavi görmeye devam etti. Tedavisi bir süredir devam eden liseli, koronavirüse yenik düştü.

Gazeteci Gökhan Gülmez’in kızı olan Gülmez'in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedilecek.

 

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