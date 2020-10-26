18 yaşındaki genç kızın hayatı karardı! Kamera önünde görüntülerini çekip...

Kapitalist düzenin dayattığı seküler yaşam biçimi toplumları içinden çıkılamayacak bir kaosa ve ahlaki dejenerasyona doğru sürüklüyor.

İnsanın manevidünyasını ve toplumun temel yapı taşını şekillendiren Ahlak, aile, din gibi kavramları ikinci plana iten seküler hayat düzeni kadınları da ‘cinsel obje’ olarak bir ‘meta’ gibi kullanıyor.

‘Çağdaşlık’ veya ‘modernlik’ adı altında pohpolanan ve medya aracılığıylada topluma empoze edilen bu yaşam biçimi özellikle de genç kızlar arasında geleceklerini biçimlendiren bir ideal haliene dönüşüyor.

Televizyonlardan ve sosyal medyadan gördükleri ‘ünlüler’in şatafatlı hayatlarına özenen genç kızlar yanlış fikirlerle büyük bir tuzağın içerisine çekiliyor.

Son olarak Avustralya’da modellik yapan daha 18 yaşındaki Jordyn Hagan Gaunt isimli genç kızın, ‘sahte ajans’ şokuyla altüst oldu. Gaunt, mevcut ajansıyla çalışmaya başlamadan önce sosyal medya hesabından bir kişi kendisiyle iletişime geçti.

Kendisini ünlü iç giyim markası Honey Birdette’in temsilcisi olarak tanıtan kadın, Gaunt’la çalışmak ve cast çekimi yapmak istediklerini söyledi. Büyük heyecan duyan Gaunt, video konferans görüşmesi için kamera karşısına geçti. İç çamaşırı modeli olmak için sözde denemeye giren genç kızdan üzerindekilerinin tamamını çıkarması istendi.

“Sevgilimin nerde olduğunu sordular”

Yaşadıklarını Daily Star’a anlatan Gaunt, “Talimatları gösterdikten sonra iç çamaşırımı çıkarmamı, böylelikle vücut tipimi görebileceklerini söylediler. Daha önce hiç modellikle ilgili çekime katılmamıştım. Görüşmedeki kişi sevgilimin yakınlarda olup olmadığını sorup kamera önünde öpüşmemizi istedi. Garip hissettim ve görüşmeyi sonlandıracağımı söyledim. Ancak çok iyi gittiğimi, endişe etmemem gerektiğini ve sözleşme imzalamak için listeye alındığımı söylediler” dedi.

Bu görüşmenin ardından 19 yaşındaki iki arkadaşını da sözde çekimlere girmeye ikna eden Gaunt, sözleşmeyle ilgili herhangi bir gelişme olmayınca sahte bir ajansla karşı karşıya olduğunu anlayarak polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılsa da görüntülerinin cinsel içerikli sitelere düşmesinden endişe eden Gaunt, “Kendimi aptal gibi hissediyorum. Arkadaşlarımı da bu işin içine çektim. Polis, görüntülerin porno sitelerine düşebileceğini söyledi” dedi.

Adnan Oktar suç örgütü örneği

Türkiye’de de örneklerine rastlanan ‘ajans’ adı altında genç kızları ‘ünlü yapmak’ vaadiyle ağlarına düşüren oluşumlara en son Adnan Oktar suç örgütü davasında rastlanmıştı.

Çok sayıda yasadışı olaya karıştıkları tespit edilen Adnan Oktar suç örgütü içindeki sapkın ilişkiler de itirafçıların ifadeleri ile gün yüzüne çıkmıştı.

A9 televizyonuna çıkma bahanesiyle ajanslardan kiralanan genç modellerin Adnan Oktar ve sapkın çetesinin ağına düşerek büyük bir kabusu yaşadıkları ortaya çıktı. Adnan Oktar’ın karşısına çıkarılan genç kızların daha sonra örgüt içerisindeki sapkın ilişkilere dahil edilerek görüntülerinin çekildiği ve bu kayıtlarla örgütte kalmaya zorlandıkları tespit edilmişti.