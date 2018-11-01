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18 yaşındaki genç kız, lösemiye yenik düştü

Lösemi tedavisi gören 18 yaşındaki Serap, hastalığının ilerlemesi üzerine yapılan müdahalelere rağmen öldü.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:19
18 yaşındaki genç kız, lösemiye yenik düştü

Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde yaşayan 18 yaşındaki Serap Akıllı'ya yaklaşık 4 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Hastalığın ortaya çıkması üzerine tedavi sürecine başlayan Serap Akıllı, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bir süre önce hastalığı ilerleyen serap Akıllı, dün akşam saatlerinde hastalığa yenik düştü. Genç kızın ölümü ise sevenlerini ve yakınlarını üzdü. Hacımusa köyü camiinde kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi toprağa verildi. Serap Akıllı'nın tabutunun üzerine ise gelinlik örtüldü. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:19
  1. Zonguldak

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